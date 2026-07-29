Haaretz: Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Отдельная встреча Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне так и не состоялась. Причины срыва переговоров описываются по-разному, официальных разъяснений от канцелярии израильского премьера не последовало.
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