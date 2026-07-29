НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

76 подписчиков

Haaretz: Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Haaretz: Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Отдельная встреча Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне так и не состоялась. Причины срыва переговоров описываются по-разному, официальных разъяснений от канцелярии израильского премьера не последовало.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии