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Экс-разведчик США Риттер: силы НАТО не сравнятся с российской армией

Экс-разведчик США Риттер: силы НАТО не сравнятся с российской армией

Североатлантический альянс утратил свой грозный статус и не выдержит прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

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