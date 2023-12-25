Экс-разведчик США Риттер: силы НАТО не сравнятся с российской армией

Североатлантический альянс утратил свой грозный статус и не выдержит прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
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