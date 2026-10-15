В Нижнем Новгороде 13 октября воздух прогрелся до +21,4°С, превысив прежний максимум для этой даты, державшийся с 1981 года, сразу на 2,6 градуса.
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