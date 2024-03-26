Журналисты раскрыли подробности и показали новый геймплей Judas — нелинейного шутера от создателя BioShock на основе «нарративного LEGO»Порталы IGN и Skill Up, а также ведущий The Game Awards Джефф Кейли (Geoff Keighley) поделились новыми деталями и кадрами Judas — сюжетного шутера от Ghost Story Games, возглавляемой создателем BioShock Кеном Левином (Ken Levine).