Журналисты раскрыли подробности и показали новый геймплей Judas — нелинейного шутера от создателя BioShock на основе «нарративного LEGO»Порталы IGN и Skill Up, а также ведущий The Game Awards Джефф Кейли (Geoff Keighley) поделились новыми деталями и кадрами Judas — сюжетного шутера от Ghost Story Games, возглавляемой создателем BioShock Кеном Левином (Ken Levine).
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