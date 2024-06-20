Еще один крымчанин задержан за «любовь» к детям

Жителя Красноперекопска обвиняют в эксгибиционизме и домогательствах детей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию обратилась женщина и заявила, что неизвестный мужчина демонстрировал ее 7-летней дочери свои половые органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии