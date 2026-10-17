Британская газета The Telegraph со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждениями, сообщила, что основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу ограничить работу спутниковой связи Starlink на Украине.
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