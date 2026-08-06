В Тамбовской области работают 184 АЗС: где купить топливо сегодня

В Тамбовской области на утро 6 августа работают 184 автозаправочные станции из 214 имеющихся. На большинстве АЗС (158) в наличии есть все три вида топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии