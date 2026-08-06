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Новости Тамбова

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В Тамбовской области работают 184 АЗС: где купить топливо сегодня

В Тамбовской области работают 184 АЗС: где купить топливо сегодня

В Тамбовской области на утро 6 августа работают 184 автозаправочные станции из 214 имеющихся. На большинстве АЗС (158) в наличии есть все три вида топлива: бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.

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