Крымская газета повлияла на появление первого спектакля об СВО в Русском драматическом театре

Первый спектакль, посвящённый защитникам Донбасса и участникам СВО в репертуаре Крымского академического русского драматического театра им.
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