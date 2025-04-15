Жившего в Новосибирске участника теракта в "Крокусе" признали вменяемым

О том, как прошла экспертиза четверых исполнителей жуткого преступления, рассказал адвокат.Специалисты не обнаружили признаков невменяемости у Далерджона Мирзоева*, ранее проживавшего в Новосибирске и впоследствии участвовавшего в теракте в "Крокус Сити Холле".