Жившего в Новосибирске участника теракта в "Крокусе" признали вменяемым

О том, как прошла экспертиза четверых исполнителей жуткого преступления, рассказал адвокат.Специалисты не обнаружили признаков невменяемости у Далерджона Мирзоева*, ранее проживавшего в Новосибирске и впоследствии участвовавшего в теракте в "Крокус Сити Холле".
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