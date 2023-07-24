Военное обозрение

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Американцы усилили своё военное присутствие в Сирии

Американцы усилили своё военное присутствие в Сирии

Американские военные продолжают незаконно находиться на территории Сирии, без всяких санкций сирийских властей, прикрывая это якобы борьбой с терроризмом.

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