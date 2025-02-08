Денежный маникюр: оттенки для привлечения удачи в финансах в феврале 2025 Юлия ЧелкановаФевраль 2025 года обещает стать не только месяцем любви, но и временем, когда многие стремятся привлечь финансовое благополучие и удачу в своих делах.