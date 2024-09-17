В Смоленске полицейские провели профориентационное мероприятие «Служу России, служу закону» для студентов вуза

В рамках профориентационной работы, направленной на информирование и консультирование студентов, сотрудники УМВД России по Смоленской области посетили кафедру государственно-правовых дисциплин Смоленского государственного университета.
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