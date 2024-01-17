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Астраханке пришлось оплатить штраф за пустое пассажирское сидение в праворульной машине

Астраханке пришлось оплатить штраф за пустое пассажирское сидение в праворульной машине

Вот такая оплошность системы видеофиксации на деле закончилась реальным штрафом. Местная жительница поделилась с земляками в паблике «ДТП Астрахань» скрином камеры дорожного контроля: женщине пришёл штраф за нарушение ПДД, а именно за не пристёгнутый ремень у водителя.

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