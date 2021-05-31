"Почта России" откроет более десяти "дочек" в составе холдинга

Согласно заявлению генерального директора компании Максима Акимова, план рассчитан до 2030 года. Организация планирует создать более десяти дочерних компаний, которые самостоятельно смогут привлекать партнеров и источники финансирования, пишет РБК.
Согласно заявлению генерального директора компании Максима Акимова, план рассчитан до 2030 года. Организация планирует создать более десяти дочерних компаний, которые самостоятельно смогут привлекать партнеров и источники финансирования, пишет РБК.
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