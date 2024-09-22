В погребе выкладываю лотки от яиц и всю зиму радуюсь: не для овощей. Простое средство, а польза — колоссальная! Ольга БезродняяСохранить урожай в сыром погребе бывает непросто — высокая влажность способствует порче овощей и фруктов.