В погребе выкладываю лотки от яиц и всю зиму радуюсь: не для овощей. Простое средство, а польза — колоссальная! Ольга БезродняяСохранить урожай в сыром погребе бывает непросто — высокая влажность способствует порче овощей и фруктов.
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