Прокуратура проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета в Пулково

Представитель Северо-Западного управления следственного комитета России Елена Марковская сообщила, что следователи приступили к выяснению обстоятельств аварийной посадки самолета A319 в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс.
Представитель Северо-Западного управления следственного комитета России Елена Марковская сообщила, что следователи приступили к выяснению обстоятельств аварийной посадки самолета A319 в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс.
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