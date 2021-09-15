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Прокуратура проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета в Пулково

Прокуратура проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета в Пулково

Представитель Северо-Западного управления следственного комитета России Елена Марковская сообщила, что следователи приступили к выяснению обстоятельств аварийной посадки самолета A319 в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс.

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