Азиз Разыев о бое Рахмонов – Чимаев: «Чимаеву было сложно сделать вес даже на 84 кг»

Главный тренер команды Dar Team Азиз Разыев высказался о возможном поединке казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) и Хамзата Чимаева (13-0): «Шавката с ним постоянно хотят свести, но люди, наверное, не совсем понимают, что они сейчас в разных весовых категориях.