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В НБА с 2019 года продали 13 контрольных пакетов клубов – больше, чем в НФЛ и МЛБ

С 2019 года в НБА состоялось 13 сделок, в результате которых контроль над клубами переходил к новым владельцам.

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