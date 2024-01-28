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Пентагон отменил учения с военными шести стран

Пентагон отменил учения с военными шести стран

Пентагон отказался от совместных учений с военными шести африканских стран. В них входят: Эритрея, Эфиопия, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Судан, сообщает пресс-служба ведомства на запрос The Washington Post.

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