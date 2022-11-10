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Реал Мадрид — Кадис: прогноз на матч 10.11.2022, Ла Лига

Реал Мадрид — Кадис: прогноз на матч 10.11.2022, Ла Лига

В заключительном туре испанской Примеры перед перерывом на чемпионат мира по футболу встретятся лидер первенства мадридский «Реал», и команда, которая расположилась в конце турнирной таблицы «Кадис» из одноименного города и провинции.

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