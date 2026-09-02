Чирков: идея покупки авто за маткапитал не соответствует изначальному замыслу

Председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков не поддержал идею разрешить россиянам покупать автомобили за счет средств материнского капитала.
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