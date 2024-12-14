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Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта

Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта

Лидер группы «Звери» Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона после отмены концерта в Твери якобы «из-за неоднозначной позиции артиста», пишет Shot в своем Telegram-канале.

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