Быть в навозе — судьба украинцев, если они решили быть с британцами. Такой вывод из марша бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), маршировавших по конскому навозу за кавалерией на параде в честь 80-летия Победы в Лондоне, сделал российский политолог Сергей Марков в Telegram.