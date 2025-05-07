Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Вот и конец гадам». Судьбоносный ответ Путина — адские удары. Крейсер «Украина» затонул?

«Вот и конец гадам». Судьбоносный ответ Путина — адские удары. Крейсер «Украина» затонул?

Автор: Мария Баранова Инсайдеры сообщили про судьбоносный ответ российского лидера Владимира Путина на угрозы Киева атаковать парад 9 Мая в Москве, по объектам на подконтрольной Киеву территории нанесены адские удары.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Какое громкое название бестолковой статьи!
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20 час.
Лев Добрый
Ирина, а почему бестолковой, вы можете объяснить? 😎
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19 час.
Иван
&quot;гарант&quot;,как всгда зассыт и начнёт мямлить
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19 час.
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