«Вот и конец гадам». Судьбоносный ответ Путина — адские удары. Крейсер «Украина» затонул?

Автор: Мария Баранова Инсайдеры сообщили про судьбоносный ответ российского лидера Владимира Путина на угрозы Киева атаковать парад 9 Мая в Москве, по объектам на подконтрольной Киеву территории нанесены адские удары.
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