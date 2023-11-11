Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинский конфликт фактически завершен

Вооруженное противостояние между Россией и Украиной фактически завершилось. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал экс-советник министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
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