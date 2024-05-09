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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасперини после выхода «Аталанты» в финал ЛЕ: «Футбол – это меритократия, а не Суперлига. Наш пример вселяет надежду»

«Аталанта» в четверг прошла «Марсель». «Мы проводим много матчей, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых встречах нам приходится бороться, но сегодня мы одержали прекрасную победу.

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