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Сомалийский банк предложил женщинам использовать украшения как залог по кредиту

Сомалийский MyBank, один из крупнейших банков страны, предложил местным женщинам программу, по которой они могут использовать свои золотые украшения как залог по кредиту.

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