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Челябинцам рассказали, какой будет вторая половина октября

Челябинцам рассказали, какой будет вторая половина октября

Синоптики показали актуальный прогноз до конца месяца.Оставшиеся две недели до конца октября будут по-настоящему осенними, капризными, с осадками "на любой вкус и цвет".

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