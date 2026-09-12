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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о Майсоне Родригесе: «Вообще ничего не боится. Обладает хорошими физическими данными»

Тренер « Краснодара » Мурад Мусаев рассказал о новичке «быков» Майсоне Родригесе . 23-летний уругвайский защитник перешел в клуб РПЛ из «Унион Санта-Фе» примерно за 4,5 млн долларов.

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