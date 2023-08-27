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Великая страна и убогий огрызок

Великая страна и убогий огрызок

Я узнал, что у меняЕсть огромная семья…Я родился в СССР. И у меня была огромная страна. Поскольку я с маленького активно занимался спортом, то уже в семь лет ездил на соревнования.

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Комментарии
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Мухаджир Миттиев
Приезжайте к нам в гостеприимный Дагестан, от души отдохнете.
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8 час.
Аршак Меликджанян
в комментариях всё сказано и от души.
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7 час.
Надежда
Самое печальное, что народ до сих пор не снял с ушей эти алюминиевые кастрюли! А ведь научно доказано как алюминий разжижает мозги и что происходит дальше...
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6 час.

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