Я узнал, что у меняЕсть огромная семья…Я родился в СССР. И у меня была огромная страна. Поскольку я с маленького активно занимался спортом, то уже в семь лет ездил на соревнования.
Великая страна и убогий огрызок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мухаджир Миттиев
Приезжайте к нам в гостеприимный Дагестан, от души отдохнете.
Ответить
8 час.
Аршак Меликджанян
в комментариях всё сказано и от души.
Ответить
7 час.
Надежда
Самое печальное, что народ до сих пор не снял с ушей эти алюминиевые кастрюли! А ведь научно доказано как алюминий разжижает мозги и что происходит дальше...
Ответить
6 час.
Свежие комментарии