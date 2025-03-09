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Словацкий депутат Блага: отмена санкций принесет больше пользы ЕС, чем РФ

Словацкий депутат Блага: отмена санкций принесет больше пользы ЕС, чем РФ

Отмена антироссийских санкций принесет больше выгоды Европейскому союзу (ЕС), чем РФ. Об этом во время беседы с журналистами РИА Новости заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага.

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