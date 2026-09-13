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Тульские новости

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Губернатор Тульской области провёл заседание штаба по безопасности

Губернатор Тульской области провёл заседание штаба по безопасности

Мероприятия, посвященные Дню Тульской области и Дню города-героя Тулы, прошли без происшествий, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

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