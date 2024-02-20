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Под Орлом из-за столкновения с большегрузом тяжёлые травмы получил водитель легковушки

Под Орлом из-за столкновения с большегрузом тяжёлые травмы получил водитель легковушки

На Южном подъезде к Орлу произошло ДТП с участием легковушки и большегруза. Пострадал один человек. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции, авария случилась в 01:00 20 февраля.

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