Страшные трансформации и загадочные существа появились в новом трейлере «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

Новая экранизация комиксов о Хеллбое вызывает смешанные чувства среди поклонников персонажа. Создатель "Хеллбоя" подчеркивает, что это будет полноценная экранизация, а не просто адаптация, что может повысить ожидания аудитории.
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