🇷🇺В Симферополе откроется фотовыставка «Рисуем историю: Крымская весна» 18 марта фотовыставка откроется в честь годовщины знаменательного события — Дня воссоединения Крыма с Россией.
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🇷🇺В Симферополе откроется фотовыставка «Рисуем историю: Крымская весна» 18 марта фотовыставка откроется в честь годовщины знаменательного события — Дня воссоединения Крыма с Россией.