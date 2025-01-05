NHK: голубой тунец продан на аукционе за $1,3 млн

Рыбу выловили 4 января.фото: vk.com/chukotkagovНа оптовом рынке Тоёсу в Токио прошел первый ежегодный новогодний аукцион по продаже тунцов, в ходе торгов за голубого тунца заплатили 207 млн иен (около $1,3 млн).