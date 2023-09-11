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Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии при Динизе. Старше него в команде лишь Данило

Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии при Динизе. Старше него в команде лишь Данило

31-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» узнал, что получит капитанскую повязку лишь на предматчевой установке перед игрой отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1).

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