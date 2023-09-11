Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии при Динизе. Старше него в команде лишь Данило

31-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» узнал, что получит капитанскую повязку лишь на предматчевой установке перед игрой отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1).
Популярные статьи
- Прокуратура Испании из-за поцелуя Рубиалеса подала жалобу в Национальный суд с просьбой возбудить уголовное дело
- Татьяна Тарасова: «Зачем фигурному катанию смотреть в сторону Азии? Наш вид там слабо развивается»
- Установлен новый рекорд России по погружению в воду на задержке дыхания за пределами Северного полярного круга
Свежие комментарии