Фото: istockphoto/Diy1 Жительница села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала о своей встрече с вооруженными до зубов иностранными наемниками, участвующими в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).