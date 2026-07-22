Ближневосточный конфликт поднял нефть на 27% с 6 июля Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало резкий рост цен на нефть: с 6 июля котировки прибавили 27%.
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Ближневосточный конфликт поднял нефть на 27% с 6 июля Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало резкий рост цен на нефть: с 6 июля котировки прибавили 27%.
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