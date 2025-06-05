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Китай

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Присутствие экспертов МАГАТЭ на украинских ядерных объектах критически важно для предотвращения возможных аварий -- гендиректор агентства

Киев, 4 июня /Синьхуа/ -- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии /МАГАТЭ/ Рафаэль Гросси во время визита в Киев отметил критическую важность присутствия экспертов МАГАТЭ на украинских ядерных объектах для предотвращения возможных аварий.

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