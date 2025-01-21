Многодетным семьям планируют предоставить бесплатный проезд по платным дорогам

Многодетные семьи могут получить возможность бесплатно проезжать по платным дорогам. Такой законопроект будет внесен в Госдуму «Справедливой Россией — За правду» во главе с Сергеем Мироновым, выяснил 5-tv.
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