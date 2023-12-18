В детстве было лучше. Кто то не нравится взял его ударил лопаткой и засыпал песком. А сейчас это статья

Врач прописал мне обильное питьё.И понеслось! Hаша кошечка тоже сначала не любила пылесос, а потом ничего — втянyлась Девушки, не выходите замуж за иностранцев, поддержите отечественного производителя! Катастрофа, это когда продал всё, чтобы увидеть Париж и умереть, а он не понравился.