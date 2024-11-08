В Актау на море пройдет антитеррористическое учение

Сегодня, 8 ноября, в континентальном шельфе Каспийского моря (от берега 25-27 км.) на морском судне с применением авиации планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления.
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