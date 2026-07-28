Петровский парк
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Петровский парк

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Более 39 тысяч московских педагогов приняли участие в конференции по противодействию идеологии терроризма и экстремизма среди подростков

В рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в городе Москве на 2024—2028 годы Московский центр качества образования стал площадкой для конференции «Территория мира: современные подходы к противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовании».

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