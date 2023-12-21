Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Романов
    Да у них тоже в Ленинграде всё было. Я 60 е плохо помню, а  вот в 70х - 80х у них вообще ни с чем проблем не было. Эт...Азиаты потребовал...
  • Алексей Горшков
    "Каждый кулик своё болото хвалит"! Мы в капитализме живём - как говорил мой первый наставник на работе: "У нас Страна...Патриарх настроен...
  • Роман Романов
    Это и всё на что способен инженер-конструктор 1 категории? Иди ИБП китайские придумывай заново. 🤣🤣🤣Азиаты потребовал...

За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

Без предисловий, читаем новость . «Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU: Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении в Уголовный кодекс РФ новой статьи об ответственности за русофобию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва Кабмина на данный документ», конец цитаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор матвеев
👏👏👏👍
Ответить
11 час.
VG
Vasily Golov
Пришла пора прикончить гуманизм к противнику.Никакого милосердия к русофобам..Иностранный агент должен стать иностранцем. Никакого прощения.Туда,куда уехали им дорога.Там смерть встречают.
Ответить
11 час.
Владимир Барышев
С русофобией как с любой  психической болезнью надо бороться, сначала  лечить, а если болезнь начинает становиться опасной эпидемией то и пресекать безжалостно, бескомпромиссно!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх