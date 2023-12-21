Без предисловий, читаем новость . «Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU: Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении в Уголовный кодекс РФ новой статьи об ответственности за русофобию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва Кабмина на данный документ», конец цитаты.
За «боязнь русских» теперь будут сажать ?
Комментарии
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виктор матвеев
👏👏👏👍
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11 час.
VG
Vasily Golov
Пришла пора прикончить гуманизм к противнику.Никакого милосердия к русофобам..Иностранный агент должен стать иностранцем. Никакого прощения.Туда,куда уехали им дорога.Там смерть встречают.
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11 час.
Владимир Барышев
С русофобией как с любой психической болезнью надо бороться, сначала лечить, а если болезнь начинает становиться опасной эпидемией то и пресекать безжалостно, бескомпромиссно!
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8 час.
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