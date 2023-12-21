За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

Пришла пора прикончить гуманизм к противнику.Никакого милосердия к русофобам..Иностранный агент должен стать иностранцем. Никакого прощения.Туда,куда уехали им дорога.Там смерть встречают.

Владимир Барышев

С русофобией как с любой психической болезнью надо бороться, сначала лечить, а если болезнь начинает становиться опасной эпидемией то и пресекать безжалостно, бескомпромиссно!