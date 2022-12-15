Политика как она есть

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Зюганов: распада СССР можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы

Зюганов: распада СССР можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы

Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать Митинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением "Трудовая Россия", названный "Всенародным Вече советских народов", в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР.

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