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RT Russia

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Собянин сообщил об уничтожении ещё 13 БПЛА над Москвой

Собянин сообщил об уничтожении ещё 13 БПЛА над Москвой

Ещё 13 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены. Об этом сообщил иэр Москвы Сергей Собянин.

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