ES H1: Last Week's Low Already Broke E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! ProjectSyndicate ⚡ ES H1: Last Week's Low Already Broke — the 7,397 Retest Decides 7,563 or 7,335 ▪️ ES H1 SNAPSHOT — EXECUTIVE SUMMARY ▪️ The S&P 500 is at 7,397.
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