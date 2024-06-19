Страна и люди
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Страна и люди

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Замглавы МИД сообщил, что США продолжают создавать препоны дипломатам РФ

Замглавы МИД сообщил, что США продолжают создавать препоны дипломатам РФ

Соединенные Штаты продолжают создавать препятствия в работе российского посольства. В частности, американские власти намеренно затягивают выдачу виз дипломатам, которые должны прибывать в страну для смены своих коллег.

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