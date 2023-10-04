На Украине нашли новый ВАЗ-2102, который простоял в гараже 50 лет

На канале блогера Roma Urraco появилось видео, посвященное новому ВАЗ-2102. Этот уникальный экземпляр ВАЗ-2102 был приобретен на Украине в начале 1970-х годов и, несмотря на свой возраст, имеет пробег всего 80 километров.