На Украине нашли новый ВАЗ-2102, который простоял в гараже 50 лет

На канале блогера Roma Urraco появилось видео, посвященное новому ВАЗ-2102. Этот уникальный экземпляр ВАЗ-2102 был приобретен на Украине в начале 1970-х годов и, несмотря на свой возраст, имеет пробег всего 80 километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии