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На Украине нашли новый ВАЗ-2102, который простоял в гараже 50 лет

На Украине нашли новый ВАЗ-2102, который простоял в гараже 50 лет

На канале блогера Roma Urraco появилось видео, посвященное новому ВАЗ-2102. Этот уникальный экземпляр ВАЗ-2102 был приобретен на Украине в начале 1970-х годов и, несмотря на свой возраст, имеет пробег всего 80 километров.

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